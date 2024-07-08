Представники волонтерського медичного батальйону парамедиків "Госпітальєри" розповіли, що вони прибули на місце атаки ще тоді, коли там були тільки медики, пише 24 Канал з посиланням на канал "КИЇВ24".

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Що розповіли "Госпітальєри" про атаку по "Охматдиту"

Парамедик з позивним "Бас" розповів, що на момент атаки він був вдома та планував їхати в медичну установу, проте вони завжди реагують на такі виклики. Тож до "Охматдиту" прибув швидко, коли на місці удару були медики, пізніше приїхали рятувальники, патрульні та інші служби.

"Бас" відповів на питання журналістки, що вони бачили у перші хвилини після атаки, як тільки приїхали.

Ми бачили вбитих, яких евакуювали. Ми бачили загиблих, які були ще живими… (Мовиться про поранених, які, на жаль, померли – 24 Канал). Нема слів, я не можу описати зараз,

– сказав парамедик.

"Бас" пояснив, що вони чекають поранених, яких, ймовірно, знайдуть під завалами.

"Госпітальєри" розповіли про перші хвилини після атаки по "Охматдиту"

Рятувальники повідомили о 13:35 8 липня, що на території лікарні тривають пошуково-рятувальні роботи.

"Наразі відомо про 2 загиблих та 2 постраждалих. Під завалами, можливо, перебувають люди", – уточнили в ДСНС.