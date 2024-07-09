Есть ряд моментов: что затрудняет поражение российских крылатых ракет

Россия использует все возможные способы для того, чтобы усложнить Украине возможность сбивать крылатые ракеты. Например, во время обстрела 8 июля воздушные цели летели на сверхмалых высотах.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что на сбивание воздушных целей влияет ряд моментов. Говорится не только о высоте, но и о модернизации самих ракет.

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Почему так трудно сбить российские ракеты

Россия изучает, как противодействуют обстрелам наши системы ПВО, как работают зенитно-ракетные комплексы. Кроме того, в онлайн-доступе есть карты, на которых видно, что ракеты идут кругами, заходят с разных сторон – это также создает дополнительные нагрузки для противовоздушной обороны.

Оккупанты проводят разведку возможностей наших ПВО радаров. Поэтому пытаются применять так называемые противорадарные элементы, которые делают ракеты менее уязвимыми.

И еще "тепловые ловушки" играют свою роль. То есть ракета ПВО может лететь на ловушку, а не на цель, воспринимать ее как излучение двигателя, хотя на самом деле это не так,

– отметил Александр Мусиенко.

Высота тоже усложняет сбивание, потому что чем ниже летит цель, тем меньше она заметна для радаров. Но стоит заметить, что все эти ракеты летят довольно низко. Кроме этого, россияне могут использовать для прикрытия рельеф или застройку.

"Они действительно летят на низких высотах, но современные системы противовоздушной обороны, такие как NASAMS, IRIS-T SLM и Patriot могут видеть и такую цель", – подытожил Мусиенко.