Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що на збиття повітряних цілей впливає низка моментів. Мовиться не тільки про висоту, але й про модернізацію самих ракет.

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Чому так важко збити російські ракети

Росія вивчає, як протидіють обстрілам наші системи ППО, як працюють зенітно-ракетні комплекси. Крім того, в онлайн-доступі є мапи, на яких видно, що ракети кружляють колами, заходять з різних сторін – це також створює додаткові навантаження для протиповітряної оборони.

Окупанти проводять розвідку можливостей наших ППО радарів. Відтак намагаються застосовувати так звані протирадарні елементи, які роблять ракети менш вразливими.

І ще "теплові пастки" відіграють свою роль. Тобто ракета ППО може летіти на пастку, а не на ціль, сприймати її як випромінювання двигуна, хоча насправді це не так,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Висота теж ускладнює збиття, тому що чим нижче летить ціль, тим менше вона помітна для радарів. Але варто зауважити, що всі ці ракети летять доволі низько. Крім цього, росіяни можуть використовувати для прикриття рельєф чи забудову.

"Вони справді летять на низьких висотах, але сучасні системи протиповітряної оборони, такі як NASAMS, IRIS-T SLM та Patriot можуть бачити й таку ціль", – підсумував Мусієнко.