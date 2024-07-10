В такие моменты хочется убить Путина, – Зеленский об ударе по "Охматдету"

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно удара по детской больнице "Охматдет". По его словам, в таких ситуациях "хочется убить" российского диктатора Путина.

Он считает, что Россия намеренно нанесла удар по медучреждению накануне саммита НАТО. Об этом глава государства заявил после выступления в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана, информирует 24 Канал.

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Зеленский об ударе по "Охматдету"

Я отец, я президент, я человек и это очень-очень сложно терять людей, терять детей. Когда ты видишь этих людей, родителей, когда их дети умирают – в такие моменты ты хочешь убить Путина,

– сказал Зеленский.

Он высказался: "в чем трагедия? Это не была атака на военный объект или что-то подобное, или что-то было не то с ракетой, нет, ракета точно на больницу летела и это не впервые".

Кроме того, по его мнению, удар по "Охматдету" россияне нанесли специально перед саммитом НАТО в Вашингтоне. Гарант Украины говорит, что это был "сигнал", и российская ракета летела прямо в детскую больницу.