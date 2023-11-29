В результате удара по оккупантам в Юбилейном Херсонской области пострадали предатели Украины: кто они

В среду, 29 ноября, стало известно об ударе по селу Юбилейное в Херсонской области. Там проходило совещание россиян.

Теперь стали известны фамилии погибших и раненых оккупантов. Большинство из них приехали из России, но по меньшей мере двое являются коллаборантами.

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Кто погиб после удара по Юбилейному

Погибли четверо "полицейских", еще 17 ранены. Среди них и два коллаборанта – это Жанна Хабирова и Николай Трубчанов. Лейтенант Хабирова окончила Одесскую юридическую академию, у оккупантов была заместителем "начальника отдела". Оперативник младший лейтенант Николай Трубчанов окончил Харьковский университет внутренних дел.

Напоминаем, что всех коллаборантов и предателей Украины рано или поздно настигнет расплата. Отправляйте дополнительную информацию на правах анонимности в телеграм-бот – @evocationinfobot. Всех найдем!

– пишут Evocation.info.

Где расположено Юбилейное

Оттуда относительно недалеко до Херсона. Между этим городом и собственно Юбилейным расположен знаменитый национальный парк "Олешковские пески".

Показываем на карте Украины Юбилейное в Херсонской области

Что известно об ударе по Юбилейному