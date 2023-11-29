В результате удара по оккупантам в Юбилейном Херсонской области пострадали предатели Украины: кто они
Источник:Evocation.info
В среду, 29 ноября, стало известно об ударе по селу Юбилейное в Херсонской области. Там проходило совещание россиян.
Теперь стали известны фамилии погибших и раненых оккупантов. Большинство из них приехали из России, но по меньшей мере двое являются коллаборантами.
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Кто погиб после удара по Юбилейному
Погибли четверо "полицейских", еще 17 ранены. Среди них и два коллаборанта – это Жанна Хабирова и Николай Трубчанов. Лейтенант Хабирова окончила Одесскую юридическую академию, у оккупантов была заместителем "начальника отдела". Оперативник младший лейтенант Николай Трубчанов окончил Харьковский университет внутренних дел.
Напоминаем, что всех коллаборантов и предателей Украины рано или поздно настигнет расплата. Отправляйте дополнительную информацию на правах анонимности в телеграм-бот – @evocationinfobot. Всех найдем!
– пишут Evocation.info.
Где расположено Юбилейное
Оттуда относительно недалеко до Херсона. Между этим городом и собственно Юбилейным расположен знаменитый национальный парк "Олешковские пески".
Показываем на карте Украины Юбилейное в Херсонской области
Что известно об ударе по Юбилейному
- Удар был нанесен благодаря информации, собранной подпольем и неравнодушными местными. Эти мужественные люди не побоялись рискнуть жизнью, и результат их работы не заставил себя ждать.
- В сообщении СтратКома ВСУ говорилось о пяти погибших оккупантах, Evocation.info пишут о четырех.
- Также Evocation.info указывают конкретный адрес, где нанесли удар. Это "ОМВД РФ "Новокаховский", по улице Соборной, 17.