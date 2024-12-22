Стопроцентно подготовленная акция: в Херсонском облсовете рассказали об ударе по онкодиспансеру

Российские войска ударили двумя управляемыми авиабомбами по онкодиспансеру в Херсоне 21 декабря. Атака была неслучайной, ее заранее подготовили.

Об этом 24 Каналу сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, отметив, что никаких военных целей на территории медучреждения нет.

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Что указывает на подготовленную атаку

Соболевский рассказал, что россияне нечасто используют КАБы по Херсону, однако 21 декабря стало исключением. Они отработали по областной онкологической больнице. Российская пропаганда распространяет фейки, что в медицинском учреждении был расположен пункт контроля воздуха.

Ничего там не было, никаких военных. Только врачи, которые продолжали оказывать медицинские услуги херсонцам,

– отметил он.

Россияне всегда оправдывают свои террористические действия якобы наличием военных или каких-то складов с боеприпасами на той или иной территории.

Это стопроцентно была подготовленная акция с их стороны,

– отметили в Херсонском облсовете.

На это указывает примененная управляемая система вооружения (КАБы) и то, как россияне освещали содеянное.

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Преобладают ли хаотичные удары

Если враг бьет "Градами" по жилому кварталу, это просто массированная атака по площади. Если наносят удары дронами, то сознательно видят, по кому отрабатывают.

"Нет такой системы – или только управляемое оружие исключительно по военным объектам, или неуправляемое оружие хаотично. И так, и так они работают", – констатировал Юрий Соболевский.