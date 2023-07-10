Россия уничтожила школу в Орехове, где людям выдавали гуманитарку: много жертв и раненых

Россия в очередной раз показала, что она государство-террорист, "воюющее" с мирными людьми. Так, враг в прифронтовом Орехове на Запорожье ударил по жилому кварталу.

Причем враги коварно атаковали безоружных украинцев во время выдачи гуманитарной помощи. К сожалению, Кремль не впервые обстреливает мирных на Запорожье, пишет 24 Канал.

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Россия атаковала мирных на Запорожье

Вчера, 9 июля, армия страны-оккупанта прямым попаданием уничтожила городское общеобразовательное учреждение, в котором в это время мирные граждане получали гуманитарную помощь. Авиабомба почти полностью разрушила здание. В результате взрыва погибли четверо граждан, еще одиннадцать получили ранения,

– заявили в полиции.

Правоохранители рассказали, что враг нанес авиаудар по Ореховской общеобразовательной школе. Полиция задокументировала военное преступление, в результате которого погибли и ранены люди.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал, что враги ударили управляемой авиабомбой. Это произошло именно тогда, когда мирные жители Орехова пришли в школу, чтобы получить гуманитарную помощь – продукты и вещи первой необходимости.

"Под завалами разрушенного заведения оказалось более полутора десятков человек, которые находились внутри и рядом снаружи. Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва", – рассказали в полиции.

Спасатели, полицейские, гражданские и военные медики и неравнодушные граждане разбирали завалы и вытащили из-под них тела четырех погибших. К сожалению, Россия убила:

женщин 43, 45, 47 лет;

мужчину 47 лет.

Еще одиннадцать спасенных граждан с ранениями разной степени тяжести после оказания первой медицинской помощи госпитализировали,

– отметили правоохранители.

По состоянию на утро 10 июля продолжаются спасательные работы, так что, вероятно, количество раненых и погибших может возрасти. В то же время саперы устанавливают тип применяемого по мирному населению боеприпаса.

По состоянию на 9:49 10 июля количество пострадавших возросло. Известно уже о 13 раненых.

Полиция собирает доказательства циничного военного преступления, которое квалифицируется как нарушение законов и обычаев войны.

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