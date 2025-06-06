"Чрезвычайно сложная операция": как СОУ удалось поразить российский "Искандер"

Силы обороны Украины поразили в Брянской области вражеские установки ОТРК "Искандер". Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, еще две – с большой вероятностью повреждены. ВСУ открыли новую страницу в российско-украинском противостоянии.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Владислав Селезнев, озвучив, что это удалось благодаря способности ВСУ наносить удары по вражеским наземным ракетным комплексам, которые создают для Украины немало проблем.

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Как ВСУ ослабляют наступательный потенциал России

Война постоянно меняется, трансформируются образцы вооружения, техника, технологии. Война, со слов Селезнева, как строжайший экзаменатор выявляет самые эффективные практики, которые дают Украине результат.

На вооружении России есть не менее 500 баллистических ракет, то есть вызов большой. Если Украине удастся в дальнейшем отработать схему, которая была применена на Брянщине, то у врага, как отметил военный эксперт, будет немало хлопот.

Это чрезвычайно сложная операция по уровню реализации, ведь сначала надо было отследить движение ракетных комплексов "Искандер" к местам их развертывания, зафиксировать геолокацию, после этого направить украинские ракеты или дроны,

– озвучил Селезнев.

Он заметил, что период на принятие решения по такой атаке – очень короткий, однако ВСУ во взаимодействии с СБУ эффективно отработали по вражеской военной цели. Селезнев подчеркнул, что украинские силы для разрушения наступательного потенциала противника сделали уже немало.

"Осуществили операцию "Паутина", где удалось уничтожить львиную часть стратегической бомбардировочной авиации врага; атаки по сосредоточению российских кораблей; атаки на комплексы "Искандер"; проводят постоянные мероприятия, которые направлены на ослабление эффективной деятельности российского ВПК", – отметил Селезнев.

Первые результаты от этого будут заметны на поле боя. По словам военного эксперта, последнее время враг все меньше применяет на фронте бронетехнику, в частности танки. Вероятно, они уничтожены ВСУ или требуют длительного ремонта, поэтому противник не имеет возможности активно ее использовать.

Зато проводит "мясные" штурмы, атаки с помощью приспособленной автомобильной техники, мотоциклов. Шансов на выживание у тех российских штурмовиков, которые отправляются на поле боя на автомобилях или мотоциклах, как подытожил военный эксперт, крайне низкие.

Напомним, в Генштабе сообщили, что операция в Брянской области стала возможной благодаря эффективной доразведке и слаженной работе подразделений ВСУ и СБУ. Удар был нанесен по району сосредоточения подразделения ракетных войск России, которое пыталось атаковать ракетами украинский город, вероятно, Киев.