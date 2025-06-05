ВСУ уничтожили 1 и повредили 2 пусковые ОТРК "Искандер": СМИ предположили, чем могли бить по ним

В Генштабе ВСУ сообщили об успешной операции, в результате которой удалось уничтожить одну пусковую установку ОТРК "Искандер", и существенно повредить еще две. Военные подтвердили, что это был именно ракетный удар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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В чем интересность удара по пусковым "Искандера"

Журналисты отметили, что ракетные комплексы "Искандер" входили в состав 26 ракетной бригады армии России. Именно она входит в состав 6 общевойсковой армии Ленинградского военного округа, причастна к преступному удару по Драмтеатру в Чернигове в августе 2023 года и первой в российской армии вообще полностью перешла на ОТРК "Искандер".

В Генштабе отмечали, что поражение российских комплексов "Искандер" состоялось в районе города Клинцы Брянской области, оценочная дистанция до госграницы Украины составляет до 50 километров, из чего можно сделать предположение, что эти ракетные системы могли нацеливаться для удара по Черниговщине или даже по Киеву.

Если исходить уже из тех немногих деталей, которые пока известны и понятны, то можно четко зафиксировать, что эта операция Сил обороны Украины могла быть особенно сложной к планированию и реализации. Что лишь подчеркивает, насколько незаурядным является результат этого удара по российским ракетчикам,

– пишет издание.

Кроме того, как подчеркивает СМИ, отдельной интригой является то, какой именно вид ракетного вооружения могли применить наши военные для поражения вражеских "Искандеров".

Более того, этот удар можно считать первым известным и визуально подтвержденным случаем, когда вражеские ОТРК были поражены непосредственно на стартовой позиции.

"Базовая сложность могла заключаться в том, чтобы непосредственно "подловить" российских ракетчиков на стартовой позиции, а для этого надо было понимать характер их планов и ориентировочный график выхода на пусковые рубежи", – отмечают в издании.

В свою очередь, как отмечает издание, с опорой на имеющиеся данные о планах врага наши военные должны были бы подобрать соответствующий тип ракетного вооружения, который бы обеспечил быстрое и эффективное поражение вражеских ОТРК. При этом явно могли происходить сопутствующие мероприятия с тем, чтобы не дать вражеской противовоздушной обороне и другим средствам усложнить боевую работу ракетчиков ВСУ.

В конце концов, как резюмируют в СМИ, успешно сорван ракетный удар агрессора, от которого могли бы пострадать гражданские жители Киева или других частей нашей страны.