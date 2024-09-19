Россия ударила КАБом по пансионату для пожилых людей в Сумах: страшные кадры с места

Россия вечером 19 сентября цинично обстреляла КАБом гериатрический пансионат в Сумах. К сожалению, известно о раненых и одном погибшем человеке.

Всего в пансионате проживал 221 человек. В сети показали ужасные последствия этого обстрела Сум, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне атаковали энергообъект на Сумщине: областной центр и часть региона были обесточены

Часть травмированных – в тяжелом состоянии

Спасатели эвакуировали из атакованного пансионата в Сумах 147 человек. По данным ГСЧС, людей под завалами нет.

По состоянию на 18:05 известно о 12 пострадавших лицах. К сожалению, один человек получил смертельные травмы.

Последствия циничной атаки России по пансионату для пожилых людей: смотрите видео

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх уточнил, что часть травмированных в тяжелом состоянии. Основной удар пришелся на верхние этажи здания, в частности, на последнем были 24 подопечных.

Полиция показала эвакуацию пострадавших от удара по Сумах: смотрите видео

Сейчас подопечных пансионата размещают по другим заведениям. Все, кто находился в заведении, – маломобильные пожилые люди.

Последствия российского обстрела Сум / Фото Нацполиции и "Кордон.Медиа"