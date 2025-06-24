Россияне цинично обвинили Украину в атаке на поезд в Днепре

Утром Россия массированно обстреляла Днепропетровскую область, атаковав ее баллистикой. В результате террористического удара был поврежден поезд "Одесса – Запорожье".

Известно, что в поезде находилось полтысячи человек. Только в больницы Запорожья доставили 10 раненых, среди которых маленькие дети, передает 24 Канал.

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Оккупанты отрицают преступление

Российские захватчики снова отрицают террор гражданского населения Украины. Так, пропагандисты распространяют информацию что якобы по железной дороге ударила украинская ракета ПВО. Мол, она должна была перехватить цель, но отклонилась от курса и попала по поезду с гражданскими.

Это очередная циничная ложь, которая не соответствует действительности. Враг традиционно пытается переложить ответственность за собственные преступления на Украину, оправдывая удары по гражданским объектам,

– говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Как захватчики врут о своем преступлении / Фото ЦПД

Напомним, что в ночь на 23 июня Россия массированно атаковала украинскую столицу. Вражеский снаряд разрушил подъезд пятиэтажного дома в Шевченковском районе, вызвав многочисленные жертвы. Тогда россияне може обвинили украинскую ПВО.