Відомо, що у поїзді перебувала півтисяча людей. Лише до лікарень Запоріжжя доправили 10 поранених, серед яких маленькі діти, передає 24 Канал.

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Окупанти заперечують злочин

Російські загарбники знову заперечують терор цивільного населення України. Так, пропагандисти поширюють інформацію що нібито по залізниці вдарила українська ракета ППО. Мовляв, вона мала перехопити ціль, але відхилилася від курсу і влучила по потягу з цивільними.

Це чергова цинічна брехня, яка не відповідає дійсності. Ворог традиційно намагається перекласти відповідальність за власні злочини на Україну, виправдовуючи удари по цивільних об'єктах,

– йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Як загарбники брешуть про свій злочин / Фото ЦПД

Нагадаємо, що у ніч проти 23 червня Росія масовано атакувала українську столицю. Ворожий снаряд зруйнував під'їзд п'ятиповерхового будинку у Шевченківському районі, спричинивши численні жертви. Тоді росіяни теж звинуватили українську ППО.