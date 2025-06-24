Вибуховою хвилею вікна вибило всередину і осколками порізали пасажирів. А їх було – близько півтисячі, передає 24 Канал.

Дивіться також У Дніпрі знову зросла кількість жертв, постраждалих вже понад 170, найменшому – лише півроку

Постраждали діти

Як розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, лише до лікарень Запоріжжя звернулися 10 пасажирів цього потягу. Серед них троє дітей – 5 місяців, 2 та 6 років. 7 поранених отримали допомогу і лікуються вдома, ще троє зараз проходять обстеження

Серед травм– мінно-вибухові, осколкові рани та забої.

Зверніть увагу! Станом на 15:00 рух залізницею відновлено. Потяги працюють у штатному режимі.

Внаслідок масованої атаки по Дніпру пошкоджено інфраструктуру, потяг, житлові будинки, навчальні заклади, медзаклади, гуртожиток, адмінбудівлю, автомобілі.

Станом на 18:00 відомо про 15 загиблих та понад 200 поранених у Дніпрі. У Самарі – 2 загиблих і понад десяток постраждалих.