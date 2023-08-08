В Покровске перед вторым ударом рассредоточили людей, чтобы уменьшить количество жертв, – ОВА

В Покровске людей, прибывших на место первого попадания ракеты, успели рассредоточить. Поскольку тогда поступила информация о вероятном повторном вражеском ударе.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, в тот короткий промежуток времени удалось спасти множество людей.

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Как рассказал Кириленко, есть отработанный алгоритм – не выезжать на место попадания, в зависимости в категории обстрела, выезжать нужно через определенный промежуток времени, измеряемый в минутах. Но в Покровске было попадание в жилой многоэтажный дом, где под завалами могли находиться люди.

Поэтому сразу и следственно-оперативная группа, и ГСЧС, и работники военной администрации выехали на место для проведения спасательной операции,

– рассказал глава региона.

По его словам, после первого удара они получили дополнительный сигнал о вероятности повторного удара. Поэтому людей рассредоточили, эвакуировали, а территорию оцепили. Таким образом, в тот короткий промежуток времени удалось спасти множество людей.

Кириленко отметил, что основная категория пострадавших – работники служб, проводивших осмотр места происшествия и спасательную операцию после первого удара.

Напомним, что россияне ударили по Покровску вечером 7 августа. Они нанесли два удара "Искандерами" – в 19:15 и 19:52. Попали в центр города.

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