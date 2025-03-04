Удар по полигону "Новомосковский": военные продолжали тренировки во время тревоги

Российские войска 1 марта ударили ракетой по полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области. По словам самих военных, во время воздушной тревоги там продолжали тренировки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что произошло на полигоне "Новомосковский"

Военный с позывным Гуцул, который выжил после ракетного удара, рассказал, что на полигоне были военнослужащие, которые вернулись из СЗЧ и офицеры: все они входили в 168 резервный батальон ВСУ.

По его словам, бойцов построили в строй около 15:00 часов, когда он заметил вражеский дрон в небе – после этого прозвучало четыре взрыва. Отдельно военный отметил, что возле полигона не было укрытия.

Факт того, что на полигоне "Новомосковский" продолжали тренировки даже во время тревог подтвердила также мать одного из военных, который выжил.

Я спросила сына: Когда воздушная тревога, вам приказывают прятаться? А он говорит: "Нам негде прятаться. У нас нет укрытия". Не было ничего. Только окоп,

– рассказала женщина.

Аналогичную информацию журналистам озвучил и военнослужащий, который был на полигоне в день удара.

Нас во время тревоги никуда не выгоняли, просто останавливали стрельбу, и все,

– сказал он.

Напомним, сотрудники ГБР уже открыли уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих на полигоне в Днепропетровской области. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия.

ГБР подозревает виновных в халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Российский удар по полигону "Новомосковский" прокомментировал также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он заявил, что на время расследования был отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части.