Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що сталось на полігоні "Новомосковський"

Військовий з позивним Гуцул, який вижив після ракетного удару, розповів, що на полігоні були військовослужбовці, які повернулися з СЗЧ та офіцери: усі вони входили до 168 резервного батальйону ЗСУ.

За його словами, бійців пошикували у стрій близько 15:00 години, коли він помітив ворожий дрон у небі – після цього пролунало чотири вибухи. Окремо військовий зазначив, що біля полігону не було укриття.

Факт того, що на полігоні "Новомосковський" продовжували тренування навіть під час тривог підтвердила також матір одного з військових, який вижив.

Я запитала сина: Коли повітряна тривога, вам наказують ховатися? А він каже: "Нам ніде ховатись. У нас немає укриття". Не було нічого. Тільки окоп,

– розповіла жінка.

Аналогічну інформацію журналістам озвучив і військовослужбовець, який був на полігоні в день удару.

Нас під час тривоги нікуди не виганяли, просто зупиняли стрільбу, і все,

– сказав він.

Нагадаємо, співробітники ДБР вже відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців на полігоні на Дніпропетровщині. Наразі проводяться слідчі дії, що спрямовані на з'ясування всіх деталей події.

ДБР підозрює винних у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Російський удар по полігону "Новомосковський" прокоментував також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він заявив, що на час розслідування було усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини.