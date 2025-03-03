Днями росіяни вдарили ракетою по полігону "Новомосковський", де проходили навчання, зокрема військові 157 ОМБр. Внаслідок цього загинули щонайменше 50 воїнів. За даним фактом буде проведена перевірка, винних обіцяють притягнути до відповідальності. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Державне бюро розслідувань.