На те ж грабли: ВСУ ударили по скоплению россиян в Херсонской области – около 60 ликвидированных

Российским оккупантам 21 февраля похоже в очередной раз стало несладко. Захватчики в сети жалуются на очередной прилет по личному составу в Херсонской области.

Отметим, что на днях россияне писали, что ВСУ ударили по бригаде в Волновахском районе – те выстроились в ожидании генерала. В то же время официально Вооруженные Силы не комментировали информацию.

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Опять "что-то произошло"

Вечером 21 февраля российские оккупанты начали массово жаловаться на удар ВСУ по полигону в Херсонской области. Они отмечают, что снова фиксируют огромные потери намекая, что ситуация напоминает инцидент под Волновахой.

Сегодня снова полигон. Херсонская область. Дол***бизм никто не отменяет,

– пишут оккупанты.

Впоследствии появилось видео инцидента. Отмечается, что инцидент произошел возле Подо-Калиновки. Руководство группировки "Днепр" приехало с проверкой огневой подготовки подразделений, которых готовят на безуспешные штурмы Крынок. Там проводили совместные занятия подразделений 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП. Вероятно, был поражен командирский состав и около 60 бойцов.

Поражение личного состава россиян: появилось видео

Отметим, что подобные инциденты уже набирают системные обороты. Даже сами россияне в комментарии разводят "измену" пишут, что их личный состав целенаправленно уничтожают и это уже напоминает диверсию.

Инцидент под Волновахой

Отметим, что это уже второй случай только за последние дни. Недавно россияне сообщали об ударе по полигону возле Волновахи, где на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады. Они устроили это мероприятие в 7 километрах от линии фронта – за что и поплатились.

По сообщениям роспропаганды, солдаты выстроились отдать честь генералу-майору Олегу Моисееву, который почему-то так и не приехал. Зато вовремя прибыла украинская ракета HIMARS. По разным подсчетам среднее количество ликвидированных захватчиков перевалило за 60.

Предположительно, ВСУ нанесли удар около 9:00 во вторник, 20 февраля, по полигону, который расположен в Трудовском. В то же время в сети публиковали десятки фото, подтверждающие прицельный удар Вооруженных Сил. В ежедневном отчете Генштаб писал о 1130 ликвидированных оккупантов на всех направлениях фронта.