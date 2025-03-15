Виртуальные тренажеры и Rheinmetall: чем особенный полигон в Мулино, который атаковала Украина

14 марта украинские дальнобойные дроны "Лютый" атаковали 333-й центр боевой подготовки вблизи города Мулино в Нижегородской области. Известно, что этот комплекс был построен в 2011 году компанией Rheinmetall.

Правда, в 2014 году после вторжения России в Крым Rheinmetall разорвал контракт. Впрочем, как утверждают россияне, на тот момент комплекс был почти достроен. Компания успела спроектировать все системы центра, подготовила часть персонала центра, помогла развернуть систему связи, построить комплекс зданий и изготовила, хотя и не поставила лазерные системы имитации боя, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о 333-м центре боевой подготовки

В 2022 году на базе полигона специально для войны в Украине был сформирован 3-й армейский корпус.

Эксперты отмечают, что это не просто учебный центр. Он оснащен современными комплексами с электронными средствами подготовки и имеет большой полигон для проведения учебных боев.

Так, здесь одновременно можно тренировать до 700 военнослужащих. За год пройти полный курс обучения могут около 30 тысяч военнослужащих.

Общая площадь центра составляет более 500 километров квадратных. На территории полигона центра есть несколько городков с имитацией городской и сельской застройки. В центре более 150 тренажеров для обучения на различных типов техники и вооружения, от стрелкового вооружения до танков.

Здесь можно проводить учебные бои с лазерной системой имитации боя. Также есть возможность объединения всех тренажеров центра в виртуальном пространстве для проведения масштабных учебных боев.

В 333-м центре тренируются на виртуальных тренажерах / Фото Defense Express