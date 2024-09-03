Преступники будут наказаны, – Сырский об ударе по Полтаве

Главнокомандующий ВСУ отреагировал на атаку врага по Полтаве. Александр Сырский отметил, что военные преступления не имеют сроков давности.

Генерал заявил, что, согласно имеющейся информации, россияне использовали две ракеты "Искандер-М". Перед этим Владимир Зеленский написал, что оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами.

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Что сказал Сырский об атаке по Полтаве

Александр Сырский написал, что утром 3 сентября российские оккупанты нанесли удар по учебному заведению в Полтаве. Также враги попали по территории соседнего лечебного учреждения.

Главком также выразил соболезнования всем родным погибших и пообещал, что преступники будут наказаны.

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины максимально привлечена к оперативному расследованию этого события,

– заверил Сырский.

Генерал добавил, что страна-агрессор должна ответить за каждого убитого человека, за каждую изуродованную жизнь, а военные преступления не имеют сроков давности.

Перед этим СМИ писали, что Государственное бюро расследований начало дело о халатности военных.

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Министр обороны Рустем Умеров заявил, что обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны.