Генерал заявив, що, згідно з наявною інформацією, росіяни використали дві ракети "Іскандер". Перед цим Володимир Зеленський написав, що окупанти вдарили двома балістичними ракетами.
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Що сказав Сирський про атаку по Полтаві
Олександр Сирський написав, що вранці 3 вересня російські окупанти завдали удару по навчальному закладу в Полтаві. Також вороги влучили по території сусіднього лікувального закладу.
Головком також висловив співчуття всім рідним загиблих та пообіцяв, що злочинці будуть покарані.
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події,
– запевнив Сирський.
Генерал додав, що країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя, а воєнні злочини не мають термінів давності.
Перед цим ЗМІ писали, що Державне бюро розслідувань почало справу щодо недбалості військових.
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Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями з'ясовуватиме також Головна інспекція Міноборони.