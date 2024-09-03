Генерал заявив, що, згідно з наявною інформацією, росіяни використали дві ракети "Іскандер". Перед цим Володимир Зеленський написав, що окупанти вдарили двома балістичними ракетами.

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Що сказав Сирський про атаку по Полтаві

Олександр Сирський написав, що вранці 3 вересня російські окупанти завдали удару по навчальному закладу в Полтаві. Також вороги влучили по території сусіднього лікувального закладу.

Головком також висловив співчуття всім рідним загиблих та пообіцяв, що злочинці будуть покарані.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події,

– запевнив Сирський.

Генерал додав, що країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя, а воєнні злочини не мають термінів давності.

Перед цим ЗМІ писали, що Державне бюро розслідувань почало справу щодо недбалості військових.

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Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями з'ясовуватиме також Головна інспекція Міноборони.