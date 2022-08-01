Удар по порту Одессы испугал партнеров больше, чем украинских аграриев

Почти сразу после подписания зернового соглашения между Украиной, Турцией и ООН, а с другой – страна-террорист россия, подписавшая зеркальное соглашение, россияне нанесли удар по порту Одессы. Но, несмотря ни на что, суда с зерном все же готовят к выходу.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он также отметил, что экономика – это тоже часть нашей войны, поэтому нужно ее поддерживать всеми силами.

Важно Сложный путь спасения от голода: из порта Одессы вышло первое судно с зерном

Удар по одесскому порту не испугал украинских аграриев, ведь уже более 5 месяцев продолжается полномасштабная война и все понимают, каков наш враг,

– отмечает Денис Марчук.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, больше на атаку по порту Одессы отреагировали наши западные партнеры – обеспечивающие суда и их страхование.

"Если мы увидим положительную тенденцию первых экспортных поставок зерна, только тогда вопросы безопасности и понимания того, что Украина выполняет свои обязательства, будет способствовать тому, что интенсивность движения кораблей – увеличится", – убежден Марчук.

Кратко о зерновом соглашении в Стамбуле

Украина подписала соглашения об открытии зерновых коридоров. россия в рамках этих договоренностей пообещала не блокировать наши порты, чтобы мы имели возможность экспортировать продукцию. Контракт подписывали в Стамбуле с ролью ООН и Турции.

При этом Турция извлекла свою выгоду от подписания такого соглашения. Государству пообещали приоритет в удовлетворении потребностей, связанных с зерном. Также она сможет покупать его дешевле, чем другие страны мира.

россия же нарушила соглашение, не продержавшись даже суток. На следующий день утром оккупанты атаковали Одесский порт. На тот момент там хранилось зерно, готовое к экспорту. На это была ответная реакция мирового сообщества. русские еще раз показали, чего стоят сделки с ними.