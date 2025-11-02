Будет иметь долгосрочные последствия, – Плетенчук об ударе по порту в Туапсе в России
- Удар по нефтетерминалу в Туапсе повлияет на экспорт сырой нефти России и доверие компаний к российским портам.
- Это приведет к повышению страховых взносов и уменьшению желания компаний использовать эти порты, которые являются стратегически важными для России.
Удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для России. Это повлияет не только на экспорт сырой нефти, но и на доверие компаний к российским портам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
Какие последствия для России будет иметь удар Украины по Туапсе?
Дмитрий Плетенчук объяснил, что поражение нефтетерминала в Туапсе в Краснодарском крае России в первую очередь повлияет на технологические цепочки, которые использует страна-агрессор в экспорте своей нефти. Но это не единственный вред, который будет иметь враг.
Кроме непосредственного поражения технологических цепочек, которые вовлечены в отгрузке, будет реакция среди компаний, которые отгружаются и заполняются там. Это и поднятие страховых взносов, и, в принципе, отобьет у многих желание заходить в эти порты,
– объяснил капитан.
Он также добавил, что для России порты в Туапсе имеют стратегическое значение, ведь именно через них проходило до 20% экспорта сырой нефти.
Что известно об ударе по порту Туапсе в России?
Источники 24 Канала, а также Генштаб ВСУ 2 ноября подтвердили, что украинские беспилотники 5 раз попали по инфраструктуре нефтетерминала в Туапсе. Дронами было поражено танкер, погрузочную инфраструктуру и портовые здания.
В телеграмм-канале "Крымский ветер" отмечали, что в результате удара был поражен танкер, который может быть частью теневого флота России. Речь идет о судне CHAI (IMO 9275402, MMSI 636012196) под флагом Либерии.
Также OSINT-аналитики показывали момент удара по порту в Туапсе. Незадолго до этого местные сообщали о большом количестве взрывов.