Похожи на атаки по Змеиному: Братчук назвал цель российских ударов по портам Одесской области

Одесская область часто страдает от российских ударов по портовой инфраструктуре. Россияне не случайно выбирают именно такие цели для атаки.

Оккупанты не только хотят повредить эти объекты, но и также повлиять на украинских партнеров. Подробнее о цели обстрелов портов Одесской области 24 Каналу рассказал Сергей Братчук – представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

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Для чего оккупанты прибегают к морскому террору

Россияне продолжают обстреливать портовую инфраструктуру Одесской области. Уже не впервые целью в Одесской области становятся порты и даже гражданские суда.

Обстрелы портов можно связать с ударами по определенным нашим объектам, которые расположены в северо-западной части Черного моря, в частности район острова Змеиного. Враг со стратегической авиации пытается постоянно атаковать эти локации, потому что это попытка показать всему миру и судовладельцам, которые работают по экспортно-импортному маршруту, что здесь нет безопасности,

– пояснил Сергей Братчук.

Представитель Украинской добровольческой армии убежден, что удары по портовой инфраструктуре и Змеиному – это прежде всего давление на украинских партнеров. Ведь одесские порты работают, показатели иногда выходят на уровень довоенного времени. Это существенный вклад в украинскую экономику, который позволяет продолжать борьбу с россиянами.

Интересно! По данным Администрации морских портов Украины, с января по сентябрь 2024 года украинские морские порты перевалили 74 миллиона тонн грузов. Это существенно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объемы составляли 41,1 миллиона тонн.

"Враг поэтому и пытается ударить, атаковать и запугать, чтобы никто не сотрудничал с Украиной. Но есть и другая цель – это нанести определенный вред, хотя первая таки является главной", – отметил Братчук.

Заметим, что в ночь с 5 на 6 октября российские захватчики совершили очередной акт морского терроризма. Во время ночной дроновой атаки было повреждено гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс. Уже на следующий день Россия повредила судно OPTIMA под флагом Палау баллистической ракетой. В результате атаки, к сожалению, известно об одном погибшем. Еще пять иностранцев были ранены.