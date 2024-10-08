Окупанти не лише хочуть пошкодити ці об'єкти, але й також вплинути на українських партнерів. Детальніше про мету обстрілів портів Одещини 24 Каналу розповів Сергій Братчук – речник Української добровольчої армії "Південь".

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Для чого окупанти вдаються до морського терору

Росіяни продовжують обстрілювати портову інфраструктуру Одещини. Вже не вперше ціллю в Одеській області стають порти та навіть цивільні судна.

Обстріли портів можна пов'язати з ударами по певних наших об'єктах, які розташовані в північно-західній частині Чорного моря, зокрема район острова Зміїного. Ворог зі стратегічної авіації намагається постійно атакувати ці локації, тому що це намагання показати всьому світові та судновласникам, які працюють по експортно-імпортному маршруту, що тут немає безпеки,

– пояснив Сергій Братчук.

Речник Української добровольчої армії переконаний, що удари по портовій інфраструктурі та Зміїному – це насамперед тиск на українських партнерів. Адже одеські порти працюють, показники подекуди виходять на рівень довоєнного часу. Це суттєвий вклад в українську економіку, який дозволяє продовжувати боротьбу з росіянами.

Цікаво! За даними Адміністрації морських портів України, з січня по вересень 2024 року українські морські порти перевалили 74 мільйони тонн вантажів. Це суттєво більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли обсяги становили 41,1 мільйона тонн.

"Ворог тому й намагається вдарити, атакувати та залякати, аби ніхто не співпрацював з Україною. Але є й інша мета – це завдати певної шкоди, хоч перша таки є найголовнішою", – наголосив Братчук.

Зауважимо, що у ніч з 5 на 6 жовтня російські загарбники вчинили черговий акт морського тероризму. Під час нічної дронової атаки було пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс.

Вже наступного дня Росія пошкодила судно OPTIMA під прапором Палау балістичною ракетою. Внаслідок атаки, на жаль, відомо про одного загиблого. Ще п'ять іноземців було поранено.