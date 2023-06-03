Удар по пригороду Днепра: 2 детей, вероятно, под завалами, 3 – в операционных в тяжелом состоянии
Источник:Сергей Лысак
Из-за удара россиян по пригороду Днепра в больницах оказались почти 2 десятка человек. Среди них 3 детей, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Еще 2, вероятно, сейчас под завалами.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Число пострадавших возросло до 20 человек.
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Россия ранила 5 детей
В результате атаки по состоянию на 23:40 3 июня в больницах оказались 17 человек, среди которых 3 дети. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще две девушки в возрасте 11 и 17 лет будут лечиться амбулаторно. То есть, Россия ранила 5 детей.
Также продолжаются разборы завалов на месте российского удара. В ОВА заявили, что под завалами, вероятно, есть еще один ребенок.
Общее количество пострадавших возросло до 20. Из них 17 – госпитализированы. Под завалами изуродованного дома спасатели продолжают искать людей. Вероятно, там есть ребенок,
– говорится в сообщении.
Из-под завалов спасли 4 человека
В ГСЧС Украины заявили, что по состоянию на 23:42 продолжаются спасательные работы. Из-под завалов удалось спасти уже 4 человека. По данным ГСЧС Украины, под завалами могут находиться 2 ребенка.
К спасению привлекли 85 представителей личного состава.
Спасательные работы в пригороде Днепра / ГСЧС