Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Кількість постраждалих зросла до 20 осіб.

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Росія поранила 5 дітей

Унаслідок атаки станом на 23:40 3 червня у лікарнях опинилися 17 людей, серед яких 3 діти. Їхній стан медики оцінюють як важкий. Ще двоє дівчат віком 11 та 17 років лікуватимуться амбулаторно. Тобто Росія поранила 5 дітей.

Також тривають розбори завалів на місці російського удару. Під завалами, ймовірно, є ще одна дитина.