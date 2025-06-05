Жена, дочь и годовалый внук: что известно о семье спасателя, которую убила Россия в Прилуках

В Прилуках в результате массированного удара погибла семья начальника местной пожарной части. Среди жертв были жена спасателя, его дочь и годовалый внук.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу МИД Украины Игоря Клименко, Национальную полицию Украины и Владимира Зеленского.

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Что известно о погибшей семье в Прилуках

Среди 5 погибших в Прилуках в результате ночной атаки были 3 человека из семьи начальника местной пожарной части. По данным Игоря Клименко, вражеский дрон попал в дом, когда там находились жена спасателя, его дочь и внук.

Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага,

– сказал министр.

Владимир Зеленский отметил, что спасатель прибыл ликвидировать последствия вражеской атаки прямо к своему дому. Там он уже и узнал ужасные новости о гибели родных.



Погибшие жена (слева) и дочь (справа) спасателя в Прилуках после атаки / Фото "Свои.Кривой Рог"

В Нацполиции рассказали, что погибшей девушкой была Дарья Шигида. Она работала патрульной полицейской, вместе с ней погиб ее маленький сынишка, которому был всего год, и ее мама.

"Дарья присоединилась в ряды полиции в Киеве в 2020 году. Сильная, светлая и искренняя. Она была верна присяге, справедливая, с глубоким чувством долга – именно такой ее запомнят коллеги и все, кто знал ее", – рассказали правоохранители.



Дарья Шигида работала патрульной полицейской до гибели / Фото "Свои.Кривой Рог"

В полиции подчеркнули, что Дарья мечтала стать полицейской и имела к этому призвание. Ее папа-пожарный с детства учил дочь помогать людям, а ее муж, также патрульный полицейский, всегда поддерживал и помогал на службе.

О потере также сообщили и в Прилуцком лицее №6. В фейсбук-странице учебного заведения написали, что Дарья была их выпускницей.

5 июня Даша Шигида, ее годовалый сынишка и мама погибли в результате российской атаки. Легких облаков ... Боль, страх, отчаяние, злость ... Город в скорби…

– написали в лицее.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье погибших Дарьи Шигиды, ее мамы и сыночка в результате вражеской атаки по Прилукам 5 июня.