В Генштабе уточнили последствия атаки на ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре

В Самаре подтвердили поражение производственных мощностей Ракетно-космического центра "Прогресс", который производит ракеты-носители семейства "Союз". После удара 15 августа на территории предприятия возник пожар площадью около 5 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о последствиях удара по ракетно-космическому центру "Прогресс"?

По результатам анализа дополнительных данных было установлено, что повреждения получили производственный цех сборки двигателей для ракетоносителей типа "Союз" и цех обслуживания авиационной техники АО "Авиакор – авиационный завод". Кроме того, после удара на территории РКЦ "Прогресс" в Самаре зафиксировали пожар площадью около 5 тысяч квадратных метров.

Ракетно-космический центр "Прогресс" является одним из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Он участвует в производстве ракет-носителей семейства "Союз", которые используются для вывода космических аппаратов на орбиту.

Продукция предприятия также имеет значение для российской военной инфраструктуры, в частности, для развертывания спутниковых группировок связи в интересах армии России.

Поражение производственных мощностей такого уровня может отрицательно повлиять на военно-технологические возможности России и ее возможности по производству соответствующей ракетно-космической продукции.

Работа украинских сил по ключевым военным и военно-промышленным объектам России продолжается.

Последствия удара по ракетно-космическому центру "Прогресс" / Фото Генштаба

Напомним, в ночь на 19 августа в России заявили о массированной атаке беспилотников на несколько регионов. Российские власти сообщили о дронах над Москвой, Ярославской и Владимирской областями, Уфой и Дзержинском. В Уфе пострадавший, а в Дзержинске сообщали о масштабном задымлении вблизи завода имени Свердлова, работающего на российский ВПК.

Кроме того, втечение 17 августа и в ночь на 18 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских войск. В частности, был поражен состав боеприпасов в Карловке Донецкой области, пять пунктов управления БПЛА на оккупированных территориях Запорожской области и в Белгородской области России, а также еще один командный пункт вблизи Тернов Донецкой области.