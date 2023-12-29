"Ракета прошла по касательной": как выглядит роддом после удара по Днепру
Источник:Борис Филатов
29 декабря утром Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. В частности, враг ударил по роддому в Днепре.
Одна секция здания медучреждения полностью сгорела, все окна выбиты. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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Оккупанты попали в роддом
Во время утренней атаки враг попал в роддом в Днепре. По словам мэра города Бориса Филатова, поскольку вражеская ракета прошла по касательной, удалось избежать жертв среди пациентов и медперсонала.
Конечно, я в полночь не спал. Теперь уже можно говорить, но мое сердце почти остановилось, когда в сотый раз зазвонил телефон и голос на том конце сказал: "Они попали ракетой в родильный". Они. Попали. Ракетой. В родильный. Затем голос перезвонил: "Выдыхай. Ракета прошла по касательной. ГСНСники молодцы – вытащили быстро 4-х рожениц",
– прокомментировал очередное российское преступление Филатов.
В СМИ показали, как выглядит медицинское учреждение после российской атаки.
Одна секция роддома дотла сгорела / Фото Суспільне
Куда еще оккупанты попали в Днепре
- Утром 29 декабря страна-агрессор нанесла ракетные удары по объектах гражданской инфраструктуры Днепра
- Пока известно о масштабных разрушениях, 5 погибших и 20 раненых, среди которых – ребенок.
- В результате вражеских обстрелов в городе поврежден роддом, торговый центр, многоэтажные дома и автомобили.
- Местная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
- Напомним, в целом россияне выпустили более 110 крылатых ракет.