Думали, там безопасно, – жена защитника, которая с двойней пережила удар по роддому в Мариуполе

Екатерина Глухенька вместе с недоношенными двойняшками выжила после удара российских захватчиков по роддому в Мариуполе. К счастью, сейчас они в относительной безпопасности.

Муж Екатерины Дмитрий был на "Азовстали" и прошел в плен. Отметим, что в мае 2022 журналисты 24 Канала общались с Екатериной – она в подробностях рассказала, какие ужасы ей пришлось пройти. Однако к тому времени ее любимый еще был на "Азовстали".

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Екатерина пережила авиаудар по роддому в Мариуполе

Екатерина Глухенька была в родовом мариупольском вместе с двумя недоношенными младенцами. Девочек-близнецов выхаживали, а 24 февраля планировали выписать домой. Когда началась полномасштабная война, мама с детьми остались в больнице, думая, что это самое безопасное место. Тогда еще никто не знал, что оккупанты будут убивать гражданских. Через две недели российские войска нанесли по больнице авиаудар.

Когда раздались взрывы, женщина подумала о детях и побежала к ним. Они спали и не кричали, ни на что не реагировали. Это ее очень испугало.

Я смотрю на Алинку, а у нее носик изрезан, вокруг них стекло лежит. Я начинаю их дергать, а они не реагируют, я думаю: "Господи, неужели все?",

– со слезами на глазах вспомнила женщина.

Когда они стали реагировать, женщина схватила их и выбежала на улицу. Впоследствии маму с детьми эвакуировали в другую больницу, но там не было мест, поэтому их перевели в Дом Молитвы.

Позже Екатерина нашла человека, который смог завести его домой в Урзуф, где оставались ее старшая дочь и родители. В мае женщина смогла увезти себя и детей из оккупации.

Однако в Мариуполе на "Азовстали" остался ее муж Дмитрий, впоследствии попавший в плен. Его держали в Еленовке – он пережил террористический удар оккупантов, затем его вернули домой во время обмена. Теперь семья снова вместе.

Напомним, 9 мая 2022 года Россия нанесла удара по роддому в Мариуполе. Оккупанты сбросили авиабомбу, в результате чего роддом, больница, детское отделение и терапия были полностью разрушены. В то время там были пациенты и многие мамы с детьми.