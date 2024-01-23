Чоловік Катерини Дмитро був на "Азовсталі" і пройшов полон. Зазначимо, що у травні 2024 року журналісти 24 Каналу спілкувалися з Катериною – вона в подробицях розповіла, які жахи їй довелося пройти. Однак на той час її коханий ще був у на Азовсталі.

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Катерина пережила авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі

Катерина Глухенька була у маріупольському пологовому разом з двома недоношеними немовлятами. Дівчаток-близнючок виходжували, а 24 лютого планували виписати додому. Коли почалася повномасштабна війна, мама з дітьми залишилася в лікарні, думаючи, що це найбезпечніше місце. Тоді ще ніхто не знав, що окупанти вбиватимуть цивільних. За два тижні російські війська завдали по лікарні авіаудару.

Коли пролунали вибухи, жінка подумала за дітей і побігла до них. Вони спали та не кричали, ні на що не реагували. Це її дуже злякало.

Я дивлюся на Алінку, а в неї носик порізаний, навколо них скло лежить. Я починаю їх смикати, а вони не реагують, я думаю: "Господи, невже все?",

– зі сльозами на очах пригадала жінка.

Коли вони почали реагувати, жінка схопила їх та вибігла на вулицю. Згодом маму з дітками евакуювали в іншу лікарню, але там не було місць, тож їх перевели у Дім Молитви.

Пізніше Катерина знайшла людину, яка змогла завести її додому в Урзуф, де залишалися її старша доня та батьки. У травні жінка змогла вивезти себе та дітей з окупації.

Однак у Маріуполі на "Азовсталі" залишився її чоловік Дмитро, який згодом потрапив у полон. Його тримали в Оленівці – він пережив терористичний удар окупантів, потім його повернули додому під час обміну. Тепер сім'я знову разом.

Нагадаємо, 9 травня 2022 Росія завдала удару по пологовому будинку в Маріуполі. Окупанти скинули авіабомбу, внаслідок чого пологовий будинок, лікарня, дитяче відділення і терапія були повністю зруйновані. На той час там були пацієнти і багато мам з дітьми.