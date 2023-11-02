Известно давно: Гуменюк объяснила, как оккупанты используют Арабатскую стрелку

2 ноября 2023, 12:14
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В сети 1 ноября заявили о прилетах в районе Арабатской стрелки по месту расположения российских войск. Враг действительно активно использует эту местность.

Об этом 24 Каналу рассказала начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что ранее уже были  отработки на этом направлении.

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Что делают россияне на Арабатской стрелке

Гуменюк отметила, что Силы обороны Украины пытаются держать врага в максимальном напряжении даже там, где он концентрирует резервы. Но пока нет доразведанных данных, поэтому пока не спешат сообщать.

По ее словам, есть информация о том, что была отработка, но на данный момент еще не известны результаты, которых могли достичь.

То, что враг использует Арабатскую стрелку как место сосредоточения своих усилий, было известно еще до того,
– заметила Гуменюк.

Гуменюк рассказала, как россияне используют Арабатскую стрелку: смотрите видео

Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины добавила, что ранее уже были отработки и в том направлении тоже.

Что происходит в Херсонской области и в Крыму: последние новости

  • Утром 1 ноября российские захватчики заявили об ударе по Крымскому полуострову. Сообщалось также, что над Арабатской стрелкой неслись неизвестные дроны. Вероятно, было поражено место базирования оккупантов.
  • Пытаясь избежать атак ВСУ, россияне начали перемещать свою технику вблизи железнодорожных станций в Крыму. Как подчеркнула начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, перемещение техники стало для врага уже привычным делом.
  • Украинские защитники продолжают выбивать российских оккупантов с нашей земли. Удачной контрбатарейной борьбой они откидывают россиян на левом берегу Херсона и уничтожают их запасы.

 

Автор: Аліна Вишневська