Горит после удара: спутник показал атакованный "теневой флот" России в Азовском море

Силы обороны Украины провели масштабную операцию по атаке на российский флот. Спутник зафиксировал поражение двух вражеских судов.

Снимки опубликовал проект "Схемы" (Радио Свобода).

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Как выглядят танкеры после атаки?

Как утверждают журналисты, 9 июля спутник Planet Labs зафиксировал российские танкеры после масштабной атаки украинских дронов на них.

На кадрах из района Керченского пролива виден пожар на одном из пораженных танкеров.

Пожар на российском танкере в Азовском море / Фото "Схемы"

Примерно в 10 километрах от него находится еще одно судно, на котором также заметны визуальные признаки повреждений.

Еще одно поврежденное вражеское судно / Фото "Схемы"

Разрешение спутниковых снимков не позволяет точно определить класс и тип судна,

– уточнили журналисты.

Напомним, в тот день Минобороны Украины заявило о поражении 36 российских судов за четыре суток. В Азовском и Черном морях враг потерял 32 танкера "теневого флота", два морских сухогруза, паром и буксир. Благодаря действиям Сил беспилотных систем и Службы безопасности Украины все эти суда не довезли бензин до Крыма.

В частности, OSINT-аналитики заявили о полном уничтожении танкера "Санар-17".