Горит после удара: спутник показал атакованный "теневой флот" России в Азовском море
Силы обороны Украины провели масштабную операцию по атаке на российский флот. Спутник зафиксировал поражение двух вражеских судов.
Снимки опубликовал проект "Схемы" (Радио Свобода).
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Как выглядят танкеры после атаки?
Как утверждают журналисты, 9 июля спутник Planet Labs зафиксировал российские танкеры после масштабной атаки украинских дронов на них.
На кадрах из района Керченского пролива виден пожар на одном из пораженных танкеров.
Примерно в 10 километрах от него находится еще одно судно, на котором также заметны визуальные признаки повреждений.
Разрешение спутниковых снимков не позволяет точно определить класс и тип судна,
– уточнили журналисты.
Напомним, в тот день Минобороны Украины заявило о поражении 36 российских судов за четыре суток. В Азовском и Черном морях враг потерял 32 танкера "теневого флота", два морских сухогруза, паром и буксир. Благодаря действиям Сил беспилотных систем и Службы безопасности Украины все эти суда не довезли бензин до Крыма.
В частности, OSINT-аналитики заявили о полном уничтожении танкера "Санар-17".