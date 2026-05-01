Цели за 150 километров: как ВСУ удалось поразить вертолеты на российской территории

29 апреля и в ночь на 30 апреля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по российским целям в тылу и на оккупированных территориях. Под поражение попали, в частности, НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" и два вертолета Ми-28 и Ми-17 на полевой площадке в Воронежской области более чем в 150 километрах от линии фронта.

Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала объяснил, почему удар по этим бортам важен не только сам по себе. По его словам, такие атаки постепенно меняют условия, в которых российская армейская авиация вообще может работать вблизи фронта.

Удар по вертолетам открывает для ВСУ новую глубину

Катков обратил внимание, что здесь важно не только само поражение двух бортов, но и дальность, на которой это произошло. Если раньше россияне еще могли отодвигать такие площадки подскока в тыл и считать их относительно безопасными, то теперь под ударом оказываются уже и те точки, которые должны были прикрывать армейскую авиацию от украинских средств поражения.

Вниманию! В ночь на 30 апреля Силы обороны Украины нанесли удары сразу по нескольким важным целям России: подтверждено поражение НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области, вертолетов Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области, зенитного комплекса "Тор-М2" в Запорожье, пункта управления артиллерийской бригады в Лисичанске, склада боеприпасов в Донецкой области и места базирования катеров в Черном море.

В то же время он не связывает этот эпизод напрямую с уничтожением вражеской РЛС "Небо-М".

Напомним! В ночь на 17 апреля Силы обороны нанесли серии ударов по важным военным объектам России на оккупированных территориях. Под поражение попали радиолокационные станции "Подлет" и "Небо-М", командно-наблюдательный пункт на Луганщине, пункты управления БПЛА, база ремонта и обслуживания техники, логистический хаб в Донецкой области, а также склад хранения десантно-штурмовых катеров в Черноморском в Крыму.

По его словам, это станция общего обзора воздушного пространства, которая лучше работает по высотным целям на большой дальности, а не по малым дронам такого типа.

""Небо-М" – это общая обзорная радиолокационная станция воздушного пространства. Она не очень специализирована на том, чтобы выявлять дроны, тем более такие небольшие,

– объяснил главный редактор Defence Express.

Главное следствие таких ударов он видит в том, что российскую армейскую авиацию постепенно оттесняют все глубже от линии боевого соприкосновения. Речь идет о вертолетах, которые стояли не на основной авиабазе, а на так называемой площадке подскока, где между боевыми вылетами их заправляют, обслуживают и снова готовят к работе у фронта.

Что означает перенос таких площадок дальше от фронта? Это означает то, что российские вертолетчики должны потратить больше времени просто на то, чтобы долететь до линии фронта. Больше времени на дорогу, меньше – на боевые действия,

– объяснил главный редактор Defence Express.

По его словам, именно такие полевые точки россияне и отодвигают каждый раз дальше от линии боевого соприкосновения, когда предыдущие уже попадают в зону поражения.

К слову! Удар по российским Ми-17 и Ми-28 в Воронежской области показывает, что Украина уже достает до второго эшелона тылов врага. Как объяснил Роман Свитан, раньше такие вертолеты было почти невозможно поразить, потому что их площадки дозаправки и обслуживания располагались за 150 – 200 километров от фронта. Теперь это стало возможным благодаря качественной глубинной разведке и ударным дронам, которые могут точно заходить на цель. По словам эксперта, во время этой атаки также ликвидировали техника, который обслуживал эти борта.

Сначала это произошло после появления HIMARS, потом – после украинских барражирующих боеприпасов, которые начали доставать на 100 километров, а теперь под ударом оказались и площадки на значительно большем расстоянии.

Это дает максимально положительный эффект. Если россияне вынуждены отодвигать такие площадки еще дальше – не на 150, а уже на 200 километров, – то дальше их придется выносить на такое расстояние, где вертолеты уже просто не смогут эффективно работать. Это, конечно, не произойдет завтра или за месяц, но именно дроны и дальнобойные высокоточные средства поражения позволяют постепенно вообще исключить из игры ударные вертолеты,

– сказал Катков.

То есть речь уже не о разовом попадании по двум машинам, Украина постепенно меняет сами условия, в которых российская армейская авиация может работать у фронта. Чем дальше от линии боя придется держать эти борта, тем меньше пользы они будут давать российским войскам.

Что известно о новых ударах по российской нефтяной инфраструктуре?

В ночь на 1 мая дроны снова атаковали Туапсе, и это уже четвертый удар по городу за последний месяц. Под удар в этот раз попал морской терминал, который входит в единый производственный комплекс с Туапсинским НПЗ.

После нового удара в Туапсе российские власти сообщали о больших объемах работ по ликвидации последствий. По официальным данным, на трех участках в городе собирали нефтепродукты, а всего вывезли 13 333 кубометра мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. К работам привлекли 790 человек и 48 единиц техники, а в отелях оставались 85 эвакуированных.

29 и 30 апреля под ударом украинских дронов оказалась российская Пермь, где загорелась нефтеперекачивающая станция. После атаки на ЛПДС "Пермь" загорелись почти все резервуары для хранения нефти, а дым от пожара растянулся более чем на 120 километров. Уже на следующий день объект атаковали повторно, из-за чего там появились новые очаги возгорания.

30 апреля дроны ударили и по Пермскому НПЗ, который является одним из крупнейших в России. Предварительно, на заводе поразили установку АВТ-4 – ключевой узел первичной переработки нефти. После этого вспыхнули вакуумная и атмосферная ректификационные колонны, а их повреждение фактически останавливает работу этой установки.