Циничный удар по 20-этажке в Харькове: в каком состоянии находятся раненые

Ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков из авиации. Один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом. Десятки горожан ранены. Продолжаются поиски людей под завалами.

В ночь на 8 ноября Россия нанесла три авиационных удара по Харькову. Два прилета произошли в Шевченковском районе, где повреждения получили 36 зданий, а один, наиболее разрушительный пришелся на Салтовку, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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В каком состоянии пострадавшие

В Салтовском районе россияне ударили по 20-этажке. Снаряд попал между первым и вторым этажом. Известно о 25 раненых, среди них четыре ребенка, в частности 3-месячный младенец. Среди раненых у 10 человек – острая реакция на стресс. Пять человек с ранениями – четырех женщин и мужчины – госпитализированы. Они имеют среднюю и легкую степень поражения конечностей и лица обломками.

На месте продолжаются спасательно-аварийные работы, ищут людей под завалами.

К слову, предварительно, для удара враг применил ФАБ-250/500 с УМПК.