Дальнобойные удары Украины подрывают попытки Кремля демонстрировать стабильность, – ISW

Украина осуществила вторую серию ударов по Санкт-Петербургу в конце Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 6 июня и в очередной раз продемонстрировала, что Россия не способна надежно защитить свои крупные города. На фоне этих атак оккупанты вынуждены перераспределять средства ПВО.

Об этом говорится в отчете аналитиков аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 6 июня 2026 года.

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Какие последствия ударов Сил обороны?

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 6 июня украинские силы нанесли удары по военно-морской базе "Кронштадт" (главной базе Балтийского флота России) в Санкт-Петербурге; нефтебазе "Петергофская" и терминалу "Несте" в Ломоносове; а также по арсеналу вооружения, боеприпасов и техники в Большой Ижоре.

Власти Ленинградской области признали, что в результате ударов дронов возник пожар вблизи Большой Ижоры. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также призвал жителей оставаться в помещениях на время атак – впервые с февраля 2022 года.

Это была уже вторая серия украинских ударов по Санкт-Петербургу во время проведения ПМЭФ-2026.

Россия, вероятно, усилила средства ПВО в городе на период форума, однако, несмотря на это, не смогла обеспечить надлежащую защиту,

– говорится в отчете.

В то же время Кремль уделяет больше внимания обороне Москвы: в частности, в сети появились кадры размещения дополнительной системы ПВО "Панцирь-СМД-Е" на высотном здании в Москва-Сити.

Как отмечают аналитики, украинские дальнобойные удары создают дополнительную нагрузку на систему российской ПВО и заставляют распределять ресурсы между многочисленными объектами в глубоком тылу. Это затрудняет защиту больших территорий и стратегической инфраструктуры.

Удары по Санкт-Петербургу также подрывают попытки Кремля использовать ПМЭФ для демонстрации стабильности внутри страны и для международной аудитории.

Несмотря на заявления российского руководства на форуме об успехах экономики и на фронте, атаки подчеркнули имеющиеся проблемы с ПВО и безопасностью даже в крупных городах. По словам аналитиков, удары на расстоянии более 1000 километров от границы продолжают демонстрировать, что война все глубже переносится на территорию России.

К слову, один из ударов по Санкт-Петербургу прокомментировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва будет продолжать системные удары по Украине в ответ.