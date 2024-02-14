Поисково-спасательную операцию в Селидово завершили: в ОВА обнародовали количество жертв

Российские войска в ночь на 14 февраля несколько раз обстреляли Селидово в Донецкой области, в результате чего погибли люди. Поисково-спасательная операция завершена.

Известно о трех погибших и 12 раненых в результате обстрела Селидово россиянами. Об этом сообщила пресс-служба Селидовской городской военной администрации.

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Враг атаковал Селидово

Обновлено. Спасательно-поисковая операция в результате удара по Селидово завершена. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, всего из-за атаки российских захватчиков 13 человек получили ранения. К сожалению, еще три человека погибли.

Ночью, с 13 на 14 февраля 2024 года, российские оккупационные войска попали по гражданским объектам в Селидово. В результате чего ранения получили 12 жителей (четверо из них – дети). Погибли трое гражданских (один ребенок),

– сообщили в горсовете.

В МВД сообщили, что оккупанты ударили по больнице около часа ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении в то время было почти 200 человек, десятки пациентов – в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области.

Спасателям удалось спасти 6-месячного ребенка.

. Пострадало 15 человек: 3 погибли (среди них ребенок и беременная женщина), еще 12 – ранены, в том числе четверо детей).

Спасатели помогают пострадавшим в результате обстрела Селидово / Фото МВД

Погиб ребенок и беременная женщина

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин уточнил, что в результате обстрела погиб ребенок 9 лет и беременная женщина. Среди раненых также четверо детей: 2007, 2011, 2016 и 2023 годов рождения.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате обстрела россиянами медучреждения погибли трое гражданских – 38-летняя женщина, которая находилась в больнице на сохранении беременности, и 36-летняя мать с сыном 9 лет.

Обновление! Пострадало 15 человек: 3 погибли (среди них ребенок и беременная женщина), еще 12 – ранены (из них 4 ребенка).

Оккупанты ударили по больнице около часа ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении в то время было почти 200 человек, десятки пациентов – в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области.

Спасателям удалось спасти 6-месячного ребенка. 6 человек, среди которых также есть ребенок, получили ранения. Из-под завалов изъяты тела 3 человек, среди них – ребенок 2015 года рождения.

Что известно о состоянии раненых

Во время первого ракетного обстрела ранения различной степени тяжести получили пять человек, среди которых трое детей 7, 12 и 16 лет. Также получил телесные повреждения 52-летний мужчина, который проходил мимо многоэтажки.

"Пострадавшие с минно-взрывными травмами, переломами позвоночника, ушибами, осколочными ранениями доставлены в больницу", – уточнили в прокуратуре.

Отмечают, что также получили травмы 6 пациентов медучреждения, который пострадал во время второго удара. Самому старшему пациенту – 76 лет, "самой молодой крохе завтра должно исполниться 6 месяцев".



Россия ракетами ударила по Селидово / Фото ОВА

Под завалами могут быть люди

! Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ранее глава областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в результате попадания в 5-этажку – 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.

В результате второго обстрела – поврежден один из корпусов больницы.

Как больница выглядит после обстрела: видео

Больше деталей обстрела