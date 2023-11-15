Уничтожено 6 многоэтажек и 20 частных домов: известно, из чего враг ударил по Селидову

В ночь на 15 ноября россияне обстреляли город Селидово Донецкой области. Полностью разрушены десятки жилых зданий, есть раненые и жертва.

Известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города 4 раза. Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения обычаев и законов войны.

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Какими ракетами били

По предварительным данным, россияне обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате попаданий один человек погиб, еще трое получили ранения.

Так, из-за удара снарядом по улице получила контузию местная жительница 50 лет. Она с гипертоническим кризом в состоянии средней тяжести доставлена в медицинское учреждение.

Кроме того, армия России попала в многоквартирный жилой дом, в котором находились люди. Там от обрушения части здания получили телесные повреждения 82-летняя женщина и мужчина 56 лет. Из-под завалов достали тело его 85-летней матери.

В настоящее время на месте работают спасатели, прокуроры и правоохранители. Под завалами домов могут находиться люди.

Повреждены или полностью разрушены 20 частных домовладений, 6 многоэтажек, автомобиль и хозяйственное сооружение.

Удар по многоэтажке в Запорожье: 5 человек погибли

Ночью ракетная тревога была объявлена для нескольких областей в Украине. В частности, ракетная опасность была для Днепропетровщины. Попадание зафиксировали в районе Кривого Рога. Там мог быть прилет ракетой Х-59.

18 октября россияне обстреляли Запорожье ракетами. Враг совершил обстрел из ЗРК С-300. Для этих ракет характерна большая скорость: до цели они долетают – за 32 – 42 секунды.

Тогда противник запустил 6 таких ракет. Одна из них попала в многоэтажку, под завалами которой нашли пять тел. Еще пять человек получили ранения.

Жертвами оккупантов стали две супружеские пары. 56-летний Александр и 54-летняя Лилия Клименко погибли в собственной спальне. От их квартиры уцелел только один порог. Погибший Александр работал арбитражным управляющим, его жена – врачом-терапевтом в одной из городских больниц.

В тот день российский удар унес жизни молодой семьи 23-летнего Даниила Коваленко и 20-летней Дианы Гайдуковой. Парень был музыкантом, играл на гитаре, а его любимая работала администратором в кондитерской.