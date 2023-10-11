Уже не скрывают свои преступления: удар по Грозе – свидетельство безнаказанности России
В результате преступного удара России по селу Гроза погибли около 55 человек. Представитель России в ООН Василий Небензя попытался "оправдать" российскую атаку по кафе.
Так, на заседании Совбеза ООН он выдал, что в селе якобы хоронили "высокопоставленного украинского националиста". То есть россияне уже даже не скрывают, что совершили это преступление. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Россияне словно хвастаются преступлениями
По словам Тизенгаузена, ранее оккупанты пытались скрыть свой терроризм. В частности, утверждали, что драмтеатр в Мариуполе и город бомбили "украинские неонацисты", а не россияне.
Они уже перестали скрывать свои преступления. Мне кажется, они поняли, что сколько ни лги – все равно докажут,
– сказал политтехнолог.
По его мнению, оккупанты изменили стратегию. Враг в откровенной и наглой форме подтверждает свои террористические преступления. Россияне будто хвастаются этим и задают вопрос: "Да, это мы. А что вы нам сделаете?".
Плевок в лицо НАТО и ЕС
Как отметил Тизенгаузен, раньше оккупанты похоже вели себя, когда говорилось о демонстративном убийстве. Например, отравление Александра Литвиненко или Сергея и Юлии Скрипалей.
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В частности, два исполнителя отравления Скрипалей – Александр Мишкин и Анатолий Чепига – намеренно попадали во все камеры СМИ и говорили о своем преступлении с насмешкой. Кроме того, убийцам Литвиненко – Дмитрию Ковтуну и Андрею Луговому – после выполнения задания вручили российские государственные награды.
То есть они делают демонстративный плевок в лицо НАТО, ЕС. И на этот раз они снова начали восстанавливать такую тактику,
– подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Трагедия в селе Гроза
- 5 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза в Харьковской области. Там проходили поминки военного Андрея Козыря, погибшего в первые дни российского вторжения.
- Известно, что на поминки пришли около 60 человек. Пока известно о 55 погибших. Среди жертв российского удара сын перезахороненного военного, его жена и члены их семей.
- СБУ удалось разоблачить предателей, наведших ракету по Грозе. Ими оказались местные жители Владимир Мамон и Дмитрий Мамон. Еще во время оккупации поселка оба мужчины согласились на сотрудничество с россиянами и получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области".