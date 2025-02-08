Погибли все командиры 35-й бригады: в сети пишут об ударе по штабу оккупантов в Селидово

В Донецкой области произошел прилет по скоплению оккупантов. В российских пабликах стоит плач.

В сети пишут, что по штабу российской 35-й бригады в оккупированном Селидово был нанесен удар из HIMARS. В результате атаки погиб весь командный состав, передает 24 Канал.

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Ликвидированы вражеские офицеры

Удар по штабу вражеской бригады подтвердили и в Центре противодействия дезинформации. Там опубликовали эффектное видео прилета по россиянам, которые обосновались в украинском городе.

Прилет по врагу в Селидово: смотрите видео

Между тем в самой бригаде рассказали о гибели всех командиров "одним махом".

Оккупанты плачут по своим командирам / Скриншот из сети

Напомним, что потери России в войне против Украины превышают отметку в 847 тысяч убитых и раненых оккупантов. Только за январь и только на Покровском направлении враг имеет 17 тысяч бойцов погибшими. Это больше, чем потери страны-агрессора во Вторую чеченскую войну.