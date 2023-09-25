Не только психологический эффект: чего удалось добиться уничтожением штаба Черноморского флота

В результате удара Украины по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли 34 российских офицера, в частности, командующий вражеским флотом Виктор Соколов. Еще 105 захватчиков ранены. Но уничтожение этого штаба оказывает психологический эффект.

Об этом 24 Каналу заявил заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь, отметив, что этот эффект просто феноменальный. Отметим, что по штабу вражеского флота прилетело 22 сентября.

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"В сердце того "сакрального Крыма" есть самый большой хардкор – ядро этого мифа об этом "священном Крыме имперском". Это как раз штаб Черноморского флота. Черноморский флот и является символом империи, символом силового присутствия империи в этом регионе, когда Россия "завоевывала" именно эти территории", – сказал Самусь.

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Миф, который не станет реальностью

В настоящее время штаб разрушен. Там есть система управления и определенные секретные документы. И вообще очень много интересных вещей, которые, очевидно, были уничтожены. Это очень влияет на морально-психологическое состояние личного состава Черноморского флота и вообще оккупационных войск в Крыму.

Они понимают, что все эти разговоры о деоккупации Крыма – не фантастика. А разговоры, что кто-то уговорит Украину не деокупировать Крым – это действительно миф, который Украина не будет подтверждать,

– отметил заместитель директора Центра исследования армии.

По его мнению, удары по временно оккупированному полуострову только начинаются.

По данным движения "Атеш", командование Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в Севастополе выселяет курсантов из казарм на ночное время. Они ночуют в хостелах и гостиницах города. Самусь считает, что курсанты не зря переселяются, ведь есть постоянная угроза удара по Севастопольской бухте.

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