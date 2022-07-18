Детонация продолжается, – Хлань рассказал детали об ударе по складам возле Новой Каховки
Недавно в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы. Уже утром 18 июля сообщили о новых взрывах поблизости – в селе Райское. Там ВСУ уничтожили склады оккупантов. Детонация боеприпасов длится уже несколько часов.
Об этом 24 каналу рассказал Сергей Хлань – советник главы Херсонской ОВА, военнослужащий ТрО. Он говорит, что ВСУ снова попали по складам оккупантов.
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Но на этот раз уничтожили склады оккупантов в селе Райское возле Новой Каховки.
После точных попаданий в склады в Новой Каховке, оккупанты переместились и свозят боеприпасы в другое место. Но в 5 утра был мощный взрыв. Детонация боеприпасов продолжается,
– подчеркнул Хлань.
Советник главы Херсонской ОВА отметил, что координация партизан и ВСУ работает, поэтому куда бы ни прятали россияне свои боекомплекты, они будут уничтожены.
"Вечером 17 июля в Чулаковке также был уничтожен склад боеприпасов. Также в этот же день наши ВСУ уничтожили расположение оккупантов в Лазурном", – сообщил Хлань.
Он подчеркнул, что это последовательное уничтожение боеприпасов и боекомплектов в тылу врага.
А 18 июля еще и на линии фронта наши ВСУ сообщили, что точно сработали по расположению оккупантов и их полевых складах возле Благодатного и Давыдового Брода.
Это системная работа по уничтожению боекомплектов на передовой и в тылах. Это существенное продвижение к тому, что вскоре будем освобождать нашу землю,
– заявил Хлань.
Сергей Хлань об уничтожении складов и коллаборантов в Херсонской области: видео
Уничтожение складов оккупантов в Херсонской области
- 13 июля взрывы прогремели в районе завода Сокол в Новой Каховке, там уничтожили склад боекомплектов оккупантов. Также в том же месте ВСУ нанесли удары по двум пунктам управления российских войск и посадочной площадке.
- Во временно оккупированной Новой Каховке вечером 11 июля также раздавались взрывы. Местные жители сообщали о детонации боекомплектов на складе оккупантов.
- Недавно херсонцы видели из своего города большой пожар и слышали детонации – попадание зафиксировали в Чернобаевском аэропорту. Он расположен не в самой Чернобаевке, а неподалеку – северо-западнее Херсона.
- Также жители Чернобаевки и Херсона услышали взрывы утром 9 июля. Выяснилось, что там подорвались военные склады оккупантов. Небо над Чернобаевкой затянул густой дым.