Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что это результат слаженной работы украинских спецслужб и разведки. Он предположил, что удар могли нанести как ракеты, так и беспилотники, ведь точность попадания была максимальной.

Смотрите также Один удар уничтожил сотни БпЛА: эксперты разобрали мощную атаку по складу "Шахедов" в Донецке

Чем могли атаковать склад шахедов в Донецке?

В Донецке взрывы прогремели на территории бывшего аэропорта, где оккупанты обустроили военный хаб. Там хранили беспилотники, боеприпасы и технику, а также организовали сборку дронов на местных предприятиях. После попадания взрыв вызвал длительную детонацию, которую видно на обнародованных видео.

Это работа, комплексная работа наших разведчиков, главного управления разведки, службы безопасности и наших партизан. Дончане работают на Украину, приближая победу и деоккупацию области,

– отметил полковник запаса.

Россияне использовали территорию аэропорта как одну из главных баз для запуска шахедов. Там располагали склады, пусковые площадки и подземные помещения, заполненные взрывчаткой. Именно такая плотная концентрация военных объектов могла привести к масштабной детонации после точного удара.

Донецкая агломерация плотно покрыта военными объектами, поэтому дальнейшие удары ожидаем,

– отметил Свитан.

Из-за высокой плотности объектов удары по отдельным складам могут вызвать цепные детонации и расширять эффект от одной меткой точки.

Какие средства могли использовать для удара?

Среди возможных вариантов поражения эксперт назвал ракеты систем HIMARS, крылатые ракеты или беспилотники. Расстояние до Донецка позволяет применение боеприпасов с дальностью до 70 километров, поэтому точное наведение могло стать решающим фактором поражения склада.

Если было точное наведение, одной ракеты с HIMARS хватило бы, чтобы вызвать детонацию,

– объяснил Свитан.

Отдельно он упомянул, что среди потенциальных вариантов могли быть украинские "Нептуны" или беспилотники. Их могли использовать для проверки траектории и прохождения систем ПВО. Тип оружия пока официально не подтвержден, поэтому окончательные выводы делать рано.

Свитан не исключил, что для удара могли применить украинские ракеты "Фламинго", однако подчеркнул, что такие версии требуют доказательств. Он пояснил, что предсерийные пуски могли проводить для проверки работы систем наведения и преодоления российской ПВО, но массового производства этого вооружения пока не зафиксировано.

О Фламинго будем говорить только при наличии подтвержденных фактов, когда ракеты появятся в серийном производстве,

– сказал полковник запаса.

По его словам, если речь идет о технических испытаниях, то они могли иметь сугубо практический характер. В случае появления сотен таких ракет об этом знали бы во всем мире. Именно поэтому делать выводы без официальных подтверждений пока рано.

Что известно об ударе по складу "Шахедов" в Донецком аэропорту: