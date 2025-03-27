Точным ударом уничтожено до 30 россиян: авиация ВСУ разгромила скопление врага на Курщине

Украинские летчики продолжают наносить существенные потери противнику. Немало хлопот россияне имеют из-за точной атаки на место их сосредоточения в Курской области.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, чем Воздушные силы могли поразить важную цель на Курском направлении.

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Удар по месту дислокации россиян на Курщине

Летчик-инструктор предполагает, что по вражескому объекту могли отработать МиГ-29 или F-16, сбросив высокоточные авиабомбы GBU-39.

Также, по его словам, для удара могли использовать авиабомбы AASM Hammer, запустив их с Mirage 2000 либо "Сушек". Эти корректируемые авиационные бомбы хорошо себя показали, их можно сбрасывать с малых высот.

То есть и один, и другой тип боеприпаса используется уже долго и удачно. Практически все авиационные бомбы попадают в цель,

– сказал Свитан.

Обычно таким образом, заметил он, уничтожаются командные пункты либо места сосредоточения личного состава вражеской армии. Конечно же, эти точные удары Воздушных сил наносят существенные потери противнику: в данном случае ликвидированы до 30 оккупантов.

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Полковник запаса отметил, что для нас очень важно сейчас выбивать командные пункты россиян на Курском направлении, лишая их системы управления и коммуникации.

К слову, ранее Воздушные силы успешно ударили по пункту управления россиян в Глотово на Белгородщине, уничтожив средства связи врага и другое техническое оборудование. Это существенно ослабляет возможности оккупантов для ведения боевых действий против украинских воинов в Сумской и Харьковской областях.

