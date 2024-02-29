Удар по скоплению врага в Еленовке: среди 200 - заместитель командира подразделения, 300 - командир

Вооруженные Силы Украины ударили по скоплению оккупантов во временно оккупированной Еленовке Донецкой области. В Генштабе рассказали важные детали атаки.

Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области с помощью украинских реактивных систем залпового огня.

По предварительным данным потери врага в результате удара: 19 мертвых российских оккупантов, в частности заместитель командира российского военного подразделения и 12 раненых захватчиков, в частности командир этого подразделения.