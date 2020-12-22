Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Как выглядит Славянский НПЗ со спутника?

На спутниковом снимке виден дым, растянувшийся на десятки километров и накрывший весь Славянск-на-Кубани. Ранее местные власти сообщили об одном погибшем и шести раненых в результате удара по нефтеперерабатывающему заводу в ночь на 28 июня.

Жители города сообщают о перебоях с электро- и водоснабжением, а также об ажиотажном спросе на продукты в магазинах. Площадь пожара достигает около 20 тысяч квадратных метров.



Славянский НПЗ, пожар 29 июня / Фото "Радио Свободы"

Напомним, что Силы обороны, как писали российские паблики, атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани якобы с помощью ракеты "Фламинго". На месте возник масштабный пожар.

Владимир Зеленский подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу, а также по НПЗ в Ярославской области. Президент заверил, что украинские военные продолжают операции, которые ослабляют возможности России вести войну против нашего государства.