Про це пише "Радіо Свобода".

До теми План далекобійних санкцій виконується, – Зеленський відповів на останні заяви Путіна

Який вигляд має Слов'янський НПЗ з супутника?

На супутниковому знімку показано дим, що розтягнувся на десятки кілометрів і накрив весь Слов’янськ-на-Кубані. Раніше місцева влада повідомила про одного загиблого і шістьох поранених внаслідок удару по нафтопереробному заводу у ніч проти 28 червня.

Жителі міста повідомляють про перебої з електро- і водопостачанням, а також про ажіотажний попит на продукти в магазинах. Площа пожежі сягає близько 20 тисяч квадратних метрів.



Слов'янський НПЗ пожежа 29 червня / Фото "Радіо Свободи"

Нагадаємо, Сили оборони, як писали російські пабліки, атакували НПЗ у Слов’янську-на-Кубані нібито за допомогою ракети "Фламінго". На місці виникла масштабна пожежа.

Володимир Зеленський підтвердив удар по нафтопереробному заводу, а також по НПЗ у Ярославському регіоні. Президент запевнив, що українські військові продовжують операції, які послаблюють можливості Росії вести війну проти нашої держави.