В Донецкой области россияне ударили по спасателям, которые приехали ликвидировать последствия обстрела
- Россия во второй раз обстреляла Славянск в Донецкой области 5 июня, ранен водитель спасателей.
- Повреждена пожарная автоцистерна, спасатели продолжают работать под обстрелом.
Россияне второй раз за сутки 5 июня атаковали Славянск в Донецкой области. На этот раз удару подверглись спасатели, которые ликвидировали последствия обстрела.
Пострадал водитель и повреждена техника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Читайте также Россияне ударили по подразделению спасателей в Никополе
Циничный обстрел спасателей ГСЧС
Российские войска в ночь на 5 июня обстреляли Славянск в Донецкой области. Под обстрел попали спасатели, которые как раз ликвидировали пожар после предыдущей атаки.
В результате обстрела был ранен водитель пожарной части. Его госпитализировали. Также повреждена пожарная автоцистерна.
Цинизм врага не знает границ!
– отметили в ГСЧС.
Коллеги пожелали раненому скорейшего выздоровления и подчеркнули, что миссия спасателей продолжается даже под огнем.
Россия уже не впервые атакует украинских спасателей во время ликвидации последствий вражеских обстрелов. Так, 2 июня оккупанты ранили 12 пожарных в Запорожье. Работники ГСЧС осуществляли эвакуацию раненых, когда россияне открыли огонь по двум пожарным машинам.