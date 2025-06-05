В Донецкой области россияне ударили по спасателям, которые приехали ликвидировать последствия обстрела

Россияне второй раз за сутки 5 июня атаковали Славянск в Донецкой области. На этот раз удару подверглись спасатели, которые ликвидировали последствия обстрела.

Пострадал водитель и повреждена техника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Циничный обстрел спасателей ГСЧС

Российские войска в ночь на 5 июня обстреляли Славянск в Донецкой области. Под обстрел попали спасатели, которые как раз ликвидировали пожар после предыдущей атаки.

В результате обстрела был ранен водитель пожарной части. Его госпитализировали. Также повреждена пожарная автоцистерна.

Цинизм врага не знает границ!

– отметили в ГСЧС.

Коллеги пожелали раненому скорейшего выздоровления и подчеркнули, что миссия спасателей продолжается даже под огнем.

Россия уже не впервые атакует украинских спасателей во время ликвидации последствий вражеских обстрелов. Так, 2 июня оккупанты ранили 12 пожарных в Запорожье. Работники ГСЧС осуществляли эвакуацию раненых, когда россияне открыли огонь по двум пожарным машинам.