Постраждав водій та пошкоджено техніку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Цинічний обстріл рятувальників ДСНС

Російські війська в ніч проти 5 червня обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Під обстріл потрапили рятувальники, які саме ліквідовували пожежу після попередньої атаки.

Внаслідок обстрілу було поранено водія пожежної частини. Його ушпиталили. Також пошкоджена пожежна автоцистерна.

Цинізм ворога не знає меж!

– наголосили у ДСНС.

Колеги побажали пораненому якнайшвидшого одужання та підкреслили, що місія рятувальників продовжується навіть під вогнем.

Росія вже не вперше атакує українських рятувальників під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Так, 2 червня окупанти поранили 12 пожежників на Запоріжжі. Працівники ДСНС здійснювали евакуацію поранених, коли росіяни відкрили вогонь по двох пожежних машинах.